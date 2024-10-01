Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота137 мм
- Диаметр65 мм
- Объем0,13 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке3 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Модульное сиденье Родольфо
Полукресло Лилия, сине-фиолетовый
Стол Хольмен
Стул Kongsberg, экокожа антрацит, металлические ножки
Урны для раздельного сбора мусора «Дуэт»
Полукресло Шарри, велюр velutto 08
Хайбол «Касабланка», 280мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Нью-Йорк», 350мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Абсолюти», 450мл, хрустальное стекло, прозрачный
Хайбол «Брикстон», 380мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Эверест», 266мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Кончерто», 410мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Дива», 400мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Рок Бар Лаунж», 370мл, стекло, голубой
Хайбол «Мистерия», 280мл, стекло, прозрачный
Хайбол «Модерн Америка», 355мл, стекло, прозрачный