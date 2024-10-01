Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,3 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,9 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,4 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,15 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 3,8 л, металлический
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 5,1 л, металлический
Ведро для шампанского нержавеющая сталь 5,1 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» нержавеющая сталь 4 л, металлический
Ведро для шампанского пластик 3 л, прозрачный
Ведро для шампанского сталь 3,9 л, металлический
Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 3,35 л, металлический
Ведро для шампанского сталь нержавеющая 4 л, металлический
Ведро для шампанского металл 4 л, металлический
Ведро для шампанского металл 4 л, металлическое