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Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон - фото 1

Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон

Артикул: CH-057-938
10 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина400 мм
  • Вес0.179 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветчерный

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