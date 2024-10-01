Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Вес0.159 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Линейка барная «Арарат 3 звезды - Арарат 7 лет»
Тарелка для пасты «Симплисити Хармони»
Дозатор «Пробар», пластик, белый
Блюдо для подачи «Марин»
Блюдо сервировочное «Амеба»
Решетка для гриля сталь хромированная металлический
Нож поварской «Проотель», желтый, металлический
Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая
Тарелка пирожковая «Фобос»
Сотейник, 3-х слойный, сталь, 1,5 л, 370 мм, металлический
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 250», сталь неражавеющая
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон
Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, пластик
Венчик «Проотель 350», прут 1.6, сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 265», сталь неражавеющая