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Венчик «Проотель» сталь нержавеющая, нейлон, Длина 350 - фото 1

Венчик «Проотель» сталь нержавеющая, нейлон, Длина 350

Артикул: CH-057-939
12 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина350 мм
  • Вес0.159 кг
  • Материалнержавеющая сталь

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