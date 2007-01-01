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Настоящее фото товара Штоф "Боттл" с крышкой, 500 мл, произведённого компанией ChiedoCover
Штоф "Боттл" с крышкой, 500 мл
8 оценок
390
Товар в корзине. Перейти
Штоф "Боттл" с крышкой, 500 мл - фото 1

Штоф "Боттл" с крышкой, 500 мл

Артикул: CH-071-738
8 оценок
Основные характеристики
  • Объем0.5 л
  • Материалстекло
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Объем0.5 л
  • Материалстекло

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

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