Товар в корзине. Перейти
Венчик «Проотель 265», сталь неражавеющая - фото 1

Венчик «Проотель 265», сталь неражавеющая

Артикул: CH-057-937
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Венчик «Проотель 350», прут 1.6, сталь нержавеющая
Фотография товара Венчик «Проотель 350», прут 1.6, сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон
Фотография товара Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина265 мм
  • Вес0.040 кг
  • Материалнержавеющая сталь

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 450

Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Монтевидео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Монтевидео», произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Монтевидео»

13
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный

5
В наличии 65 шт.
Настоящее фото товара Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 250мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена

Блюдо «Маррон Реативо», диаметр 250мм

9
В наличии
Фотография товара Блюдо для комплимента «Анкара» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Блюдо для комплимента «Анкара», произведённого компанией ChiedoCover
от480
Оптовая цена

Блюдо для комплимента «Анкара»

7
В наличии 60 шт.
Фотография товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Сито с пластиковой ручкой, антипригарное покрытие, 380 мм, черный

15
В наличии 9 шт.
Настоящее фото товара Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен, произведённого компанией ChiedoCover
от4 820

Нож для чистки овощей «Манхэттен» сталь нержавеющая, полиоксиметилен

7
В наличии 10 шт.
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 400
Оптовая цена

Тарелка глубокая «Пунто Бьянка» 1л

7
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Коврик барный «Пробар» резина, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 220

Коврик барный «Пробар» резина, коричневый

5
В наличии

Другие товары из раздела венчики

Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от780

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от760

Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая

11
В наличии 100 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель 250», сталь неражавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Венчик «Проотель 250», сталь неражавеющая

10
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон, произведённого компанией ChiedoCover
от790

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон

7
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от830

Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая

15
В наличии 46 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от890

Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, пластик

15
В наличии 60 шт.
Настоящее фото товара Венчик «Проотель» сталь нержавеющая, нейлон, Длина 350, произведённого компанией ChiedoCover
от780

Венчик «Проотель» сталь нержавеющая, нейлон, Длина 350

12
В наличии 60 шт.

Товар в корзине

Венчик «Проотель 265», сталь неражавеющая
Венчик «Проотель 265», сталь неражавеющая
от 570
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л, произведённого компанией ChiedoCover
от5 450

Кастрюля без крышки, дно-сэндвич, сталь нержавеющая, 13.5л

12
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Вилка кухонная «Китчен Тулс» сталь нержавеющая, металлический

8
В наличии 3 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Монтевидео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Монтевидео», произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Монтевидео»

13
В наличии 156 шт.
Настоящее фото товара Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от530

Вилочки коктейльные «Трезубец», пластик, черный

5
В наличии 65 шт.