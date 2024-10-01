Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина350 мм
- Вес0.130 кг
- Материалнержавеющая сталь
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Салатник, сталь, 1л
Сотейник, 3-х слойный, сталь нержавеющая, 2 л, 50 см, металлический
Кастрюля «Уитфорд», алюминий литой,сталь нержавеющая, 4,5л
Вилка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Глосс»
Тарелка «Пунто Бьянка», глубокая
Нож для стейка «Аркада»
Крышка, сталь нержавеющая, 30 см
Нож для стейка «Дива»
Блюдо для подачи, диаметр 250мм
Вилка столовая «Гранд»
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 300», сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 250», сталь неражавеющая
Венчик «Проотель», сталь нержавеющая, ручка нейлон
Венчик «Проотель», прут 1.6, сталь нержавеющая
Венчик «Проотель 400», сталь нержавеющая, нейлон
Венчик «Проотель» сталь нержавеющая, нейлон, Длина 350