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Стакан смесительный «Свизл Чек», хрусталь - фото 1Стакан смесительный «Свизл Чек», хрусталь - фото 2

Стакан смесительный «Свизл Чек», хрусталь

Артикул: CH-057-916
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота150 мм
  • Диаметр90 мм
  • Вес810 кг
  • Объем600 л
  • Материалхрусталь
  • Цветпрозрачный

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