Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Вилка Амбосс десертная, произведённого компанией ChiedoCover
Вилка Амбосс десертная
8 оценок
190
Товар в корзине. Перейти
Вилка Амбосс десертная - фото 1

Вилка Амбосс десертная

Артикул: CH-071-364
8 оценок
Основные характеристики
  • Длина185 мм
  • Материалнержавеющая сталь
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Нажимая кнопку, вы принимаете политику конфиденциальности
Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Ведерко для шампанского
Фотография товара Ведерко для шампанского от компании ChiedoCover.
Следующий Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон
Фотография товара Глубокая тарелка, 1300мл, фарфор, серия "Ром", Бай Бон от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический

5
В наличии 1644 шт.
Настоящее фото товара Доска сыр для подачи дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Доска сыр для подачи дуб, коричневая

7
В наличии 20 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №1»

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая

8
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый «Оптима Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Нож столовый «Оптима Лайт»

14
В наличии 2016 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Гранит», произведённого компанией ChiedoCover
от390
Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Гранит»

5
В наличии 96 шт.
Фотография товара Вилка столовая «Трапе» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Трапе», произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Вилка столовая «Трапе»

5
В наличии 1 шт.
Фотография товара Салатник «Эггшелл» фарфор, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Эггшелл» фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Салатник «Эггшелл» фарфор, белый

6
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Соусник нержавеющая сталь 60 мл, металлический

15
В наличии 6912 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Пастораль», произведённого компанией ChiedoCover
от1 290
Оптовая цена

Тарелка «Пастораль»

7
В наличии 232 шт.

Другие товары из раздела вилки десертные

Настоящее фото товара Вилка десертная «Ансер Бэйсик» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от190
Оптовая цена

Вилка десертная «Ансер Бэйсик» сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 2000 шт.
Настоящее фото товара Вилка для пирожного «Анзо» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от490
Оптовая цена

Вилка для пирожного «Анзо» сталь нержавеющая, металлический

7
В наличии 96 шт.
Настоящее фото товара Вилка для пирожного «Атлантис» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вилка для пирожного «Атлантис» сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 504 шт.
Настоящее фото товара Вилка десертная «Лувр» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Вилка десертная «Лувр» сталь нержавеющая, металлический

14
В наличии 252 шт.
Настоящее фото товара Вилка десертная «Стреза» сталь, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от290
Оптовая цена

Вилка десертная «Стреза» сталь, металлический

10
В наличии 6 шт.
Фотография товара Вилка десертная «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка десертная «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Вилка десертная «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная

13
В наличии 132 шт.
Настоящее фото товара Вилка для пирожного «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная, произведённого компанией ChiedoCover
от890
Оптовая цена

Вилка для пирожного «Фиори» хромоникелевая сталь, хромированная

9
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Вилка для пирожного «X-15» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от990
Оптовая цена

Вилка для пирожного «X-15» сталь нержавеющая, металлический

10
В наличии 60 шт.
Фотография товара Вилка десертная «Мерси Микс» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка десертная «Мерси Микс» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190
Оптовая цена

Вилка десертная «Мерси Микс» сталь нержавеющая

10
В наличии 151 шт.
Настоящее фото товара Вилка десертная «Алайниа» сталь нержавеющая, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от590
Оптовая цена

Вилка десертная «Алайниа» сталь нержавеющая, металлический

15
В наличии 240 шт.

Товар в корзине

Вилка Амбосс десертная
Вилка Амбосс десертная
190
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от9019
110 ₽Оптовая цена

Соусник сталь нержавеющая 30 мл, металлический

5
В наличии 1644 шт.
Настоящее фото товара Доска сыр для подачи дуб, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от1 090
Оптовая цена

Доска сыр для подачи дуб, коричневая

7
В наличии 20 шт.
Фотография товара Ложка столовая «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Ложка столовая «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от690
Оптовая цена

Ложка столовая «Концепт №1»

13
В наличии 200 шт.
Настоящее фото товара Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от12 890

Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая

8
В наличии 6 шт.

Акции для вас

Новость от 03.02.2025 Два по цене одного
Два по цене одного

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Как выбрать барные стулья?
Как выбрать барные стулья?

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 04.09.2025 Деревянные стулья
Деревянные стулья

Перейдите, чтобы узнать подробности