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Вилка для пирожного «Аляска» сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Вилка для пирожного «Аляска» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-060-809
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Набор десертных вилок – это незаменимые приборы при ежедневной сервировке стола. Вилка для пирожного сделана из нержавеющей стали – это прочный материал, которые не деформируется при использовании, не тускнеет и теряет свой первоначальный блеск. Вилка имеет удобную эргономичную ручку. Можно мыть в посудомоечной машине. Длина 143 мм.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина143/50 мм
  • Ширина4 мм
  • Вес0,017 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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