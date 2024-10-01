Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Набор десертных вилок – это незаменимые приборы при ежедневной сервировке стола. Вилка для пирожного сделана из нержавеющей стали – это прочный материал, которые не деформируется при использовании, не тускнеет и теряет свой первоначальный блеск. Вилка имеет удобную эргономичную ручку. Можно мыть в посудомоечной машине. Длина 143 мм.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина143/50 мм
- Ширина4 мм
- Вес0,017 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт