Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 штук.
Вилка «Ауде» отличается элегантным и утонченным дизайном. Ее гладкая металлическая поверхность мягко отражает свет, создавая ощущение роскоши и изысканности. Тонкие, аккуратно выполненные зубцы сочетаются с изящной ручкой, придавая вилке особый стиль.
Длина вилки составляет 150 мм, что делает ее удобной для использования как в домашних условиях, так и в ресторанах. Нержавеющая сталь обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, гарантируя, что вилка сохранит свой первоначальный вид даже после длительного использования.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина150/50 мм
- Ширина2 мм
- Вес0,018 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветсеребряный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт