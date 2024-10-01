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Вилка для пирожного «Ауде» сталь нержавеющая, металлический - фото 1

Вилка для пирожного «Ауде» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-060-874
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 штук.

Вилка «Ауде» отличается элегантным и утонченным дизайном. Ее гладкая металлическая поверхность мягко отражает свет, создавая ощущение роскоши и изысканности. Тонкие, аккуратно выполненные зубцы сочетаются с изящной ручкой, придавая вилке особый стиль.

Длина вилки составляет 150 мм, что делает ее удобной для использования как в домашних условиях, так и в ресторанах. Нержавеющая сталь обеспечивает долговечность и устойчивость к коррозии, гарантируя, что вилка сохранит свой первоначальный вид даже после длительного использования.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина150/50 мм
  • Ширина2 мм
  • Вес0,018 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветсеребряный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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