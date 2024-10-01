Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Длина180 мм
- Материалнержавеющая сталь
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Тарелка «Пунто Бьянка», диаметр 265мм
Кружка для пива «Ладья» 0,33л
Тарелка глубокая «Кунстверк», 0.45л
Молочник, сталь нержавеющая 1 л, серебристый
Тарелка «Ресторан», диаметр 225мм
Олд фэшн «Конвеншн», 285мл, хрустальное стекло, прозрачный
Баранчик, нержавеющая сталь, металлическая
Сахарница с крышкой «Ирис» фарфор
Салатник «Милк» фарфор 0,6 л, белый
Мельница для перца «Париж» лак бук
Вилка столовая «Саппоро бэйсик»
Вилка столовая «Ансер Бэйсик», длина 215мм
Вилка столовая «Порто», длина 200мм
Вилка столовая «Эко Багет»
Вилка столовая «Снейк»
Вилка для рыбы «Суперга», сталь нержавеющая
Вилка столовая «Стреза»
Вилка столовая «Алайниа»
Вилка столовая «Равенна»
Вилка столовая «Каллиполис»