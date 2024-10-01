Товар в корзине. Перейти
Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая - фото 1

Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-249
10 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка для рыбы «Оливия» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая
Фотография товара Нож для рыбы «Лаццо», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина185 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л

14
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Катя», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Катя»

5
В наличии 408 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца , произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Мельница для перца

14
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый

15
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Олд фэшн «Белфеста (Пьюр)», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Олд фэшн «Белфеста (Пьюр)», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8605
900 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Белфеста (Пьюр)», 390мл, хрустальное стекло, прозрачный

11
В наличии 204 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи с декором дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4107
2 590 ₽Оптовая цена

Доска для подачи с декором дуб, коричневый

15
В наличии 23 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ложка кофейная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Ложка кофейная, «Лувр», сталь нержавеющая, 3 мм, металлическая

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽

Кастрюля для запекания, чугун, 250 мл, 90 мм, красный, черный

9
В наличии 24 шт.
Настоящее фото товара Нож столовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 190

Нож столовый

7
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Баранчик сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Баранчик сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 4506
2 590 ₽Оптовая цена

Баранчик сталь нержавеющая

10
В наличии

Другие товары из раздела вилки столовые

Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оптима», длина 188мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5067
150 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оптима», длина 188мм

14
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Профиль», длина 210мм, произведённого компанией ChiedoCover
от28010
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Профиль», длина 210мм

13
В наличии 1920 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Дистрикт Блэк Голд Мэтт» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Дистрикт Блэк Голд Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от41020
510 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Дистрикт Блэк Голд Мэтт»

6
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Лаццо» сталь нержавеющая

6
В наличии 96 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Концепт №1» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Концепт №1», произведённого компанией ChiedoCover
от59015
690 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Концепт №1»

5
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Штутгарт», произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Штутгарт»

11
В наличии 700 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Оптима Лайт», произведённого компанией ChiedoCover
от5055
110 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Оптима Лайт»

10
В наличии 960 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Дистрикт Сильвер Блэк Мэтт»

11
В наличии 480 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6706
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Ром», сталь нержавеющая

11
В наличии 7 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Сибарис», произведённого компанией ChiedoCover
от38023
490 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Сибарис»

6
В наличии 120 шт.

Товар в корзине

Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая
от 680
710 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л, произведённого компанией ChiedoCover
от26017
310 ₽Оптовая цена

Коктейльная рюмка «Ситейшн», 0,177л

14
В наличии 38 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка глубокая «Катя», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Тарелка глубокая «Катя»

5
В наличии 408 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Мельница для перца , произведённого компанией ChiedoCover
от1 2603
1 290 ₽Оптовая цена

Мельница для перца

14
В наличии 84 шт.
Распродажа
Фотография товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Подставка под горячее восьмиугольная, сосна, коричневый

15
В наличии 100 шт.