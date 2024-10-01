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Вилка для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая - фото 1

Вилка для рыбы «Риволи» сталь нержавеющая

Артикул: CH-061-236
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Материалнержавеющая сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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