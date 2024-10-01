Товар в корзине. Перейти
Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая - фото 1

Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая

Артикул: CH-060-890
7 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая
Фотография товара Нож для рыбы «Гест стар», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина180 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Кларет», фарфор 285 мл, бежевый, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0702
1 090 ₽Оптовая цена

Молочник «Кларет», фарфор 285 мл, бежевый, бордовый

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, темно - коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9607
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, темно - коричневый

11
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2004
2 290 ₽Оптовая цена

Подставка для специй, коричневая

9
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Стоун», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Стоун»

7
В наличии 2016 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от8028
110 ₽Оптовая цена

Хайбол «Габи», 400мл, стекло, прозрачный

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л, произведённого компанией ChiedoCover
от3 5407
3 790 ₽

Блюдо для подачи глубокое с крышкой «Проотель», сталь нержавеющая, медь, 0,65л

11
В наличии 24 шт.
Распродажа
Фотография товара Хайбол «Миксолоджи», 480мл, прозрачный, хрустальное стекло от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Хайбол «Миксолоджи», 480мл, прозрачный, хрустальное стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6608
710 ₽Оптовая цена

Хайбол «Миксолоджи», 480мл, прозрачный, хрустальное стекло

5
В наличии 150 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый , произведённого компанией ChiedoCover
от1 7204
1 790 ₽Оптовая цена

Пепельница «Антуанетт», фарфор, белый, оливковый

9
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка для пасты «Пастораль», 0.3л, произведённого компанией ChiedoCover
от1 6304
1 690 ₽Оптовая цена

Тарелка для пасты «Пастораль», 0.3л

15
В наличии 288 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый

8
В наличии 1000 шт.

Товар в корзине

Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая
от 470
510 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Молочник «Кларет», фарфор 285 мл, бежевый, бордовый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 0702
1 090 ₽Оптовая цена

Молочник «Кларет», фарфор 285 мл, бежевый, бордовый

15
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Доска для подачи из дуба, темно - коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9607
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи из дуба, темно - коричневый

11
В наличии 50 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Подставка для специй, коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от2 2004
2 290 ₽Оптовая цена

Подставка для специй, коричневая

9
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Стоун», произведённого компанией ChiedoCover
от46010
510 ₽Оптовая цена

Тарелка «Стоун»

7
В наличии 2016 шт.