Товар в корзине. Перейти
Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь - фото 1

Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь

Артикул: CH-061-119
5 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка для рыбы «Сеттеченто» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка для рыбы «Ансер» сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина199 мм
  • Материалхромированная сталь

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бокал для вина, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от860

Бокал для вина, красный

14
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Айлэнд», 380мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Айлэнд», 380мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 1992 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Энергия», черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5909
4 990 ₽

Бумага для подачи «Энергия», черный, белый

7
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Набор для специй соль+перец, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от6903
710 ₽Оптовая цена

Набор для специй соль+перец, стекло

14
В наличии 17 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Лоток для подачи дуб, темное дерево, произведённого компанией ChiedoCover
от2 1507
2 290 ₽Оптовая цена

Лоток для подачи дуб, темное дерево

9
В наличии 32 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Кашуб-хел» фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от4708
510 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Кашуб-хел» фарфор

8
В наличии 671 шт.
Настоящее фото товара Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический, произведённого компанией ChiedoCover
от1 690
Оптовая цена

Ведро для шампанского «Проотель» сталь нержавеющая 4,45 л, металлический

12
В наличии 24 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Икорница стекло 55 мл, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 7204
1 790 ₽Оптовая цена

Икорница стекло 55 мл, прозрачный

8
В наличии 84 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Ящик для подачи дуб, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 81010
5 300 ₽Оптовая цена

Ящик для подачи дуб, коричневый

8
В наличии 11 шт.

Другие товары из раздела вилки столовые

Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Дориа», длина 200мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Дориа», длина 200мм, произведённого компанией ChiedoCover
от5002
510 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Дориа», длина 200мм

15
В наличии 1200 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «М18», произведённого компанией ChiedoCover
от16024
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «М18»

7
В наличии 212 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый, произведённого компанией ChiedoCover
от3004
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Саппоро бэйсик», фиолетовый

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Багет», произведённого компанией ChiedoCover
от5609
610 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Багет»

9
В наличии 1500 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Ансер Голд», произведённого компанией ChiedoCover
от7508
810 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ансер Голд»

10
В наличии 300 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Библос» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Библос», произведённого компанией ChiedoCover
от7903
810 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Библос»

13
В наличии 408 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка столовая «Евро», произведённого компанией ChiedoCover
от21033
310 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Евро»

9
В наличии 408 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от6805
710 ₽Оптовая цена

Вилка для рыбы «Осло» сталь нержавеющая

10
В наличии 16 шт.
Фотография товара Вилка столовая «Имэджин» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Имэджин», произведённого компанией ChiedoCover
от1 090

Вилка столовая «Имэджин»

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Адам» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Адам», произведённого компанией ChiedoCover
от1 1603
1 190 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Адам»

12
В наличии 6 шт.

Товар в корзине

Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь
Вилка для рыбы «Монтевидео» хромированная сталь
от 750
810 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Настоящее фото товара Бокал для вина, красный, произведённого компанией ChiedoCover
от860

Бокал для вина, красный

14
В наличии 360 шт.
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм, произведённого компанией ChiedoCover
от1 100
Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь голубой», Длина 320мм

10
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Олд фэшн «Айлэнд», 380мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от34018
410 ₽Оптовая цена

Олд фэшн «Айлэнд», 380мл, стекло, прозрачный

8
В наличии 1992 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бумага для подачи «Энергия», черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4 5909
4 990 ₽

Бумага для подачи «Энергия», черный, белый

7
В наличии