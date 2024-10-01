Товар в корзине. Перейти
Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая - фото 1

Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая

Артикул: CH-060-886
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Нож столовый «Палладиум»
Фотография товара Нож столовый «Палладиум» от компании ChiedoCover.
Следующий Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая
Фотография товара Вилка для рыбы «Багет», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина184 мм
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эталон», 0.41л, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эталон», 0.41л

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати», квадратная

14
В наличии 36 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал-флюте «Эталон», 0.17л, произведённого компанией ChiedoCover
от13039
210 ₽Оптовая цена

Бокал-флюте «Эталон», 0.17л

12
В наличии 3600 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Пепельница «Симплисити», фарфор, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от2907
310 ₽Оптовая цена

Пепельница «Симплисити», фарфор, белый

15
В наличии 100 шт.
Распродажа
Фотография товара Нож столовый «Исео» от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож столовый «Исео», произведённого компанией ChiedoCover
от29026
390 ₽Оптовая цена

Нож столовый «Исео»

7
В наличии
Распродажа
Фотография товара Доска для подачи дуб от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Доска для подачи дуб, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Доска для подачи дуб

8
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от35015
410 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Тики», 465мл, стекло, черный

10
В наличии 156 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от25020
310 ₽Оптовая цена

Салатник «Тирамису» керамика 0,5 л, белый, черный

5
В наличии

Товар в корзине

Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая
Вилка для рыбы «Ауде», сталь нержавеющая
от 160
210 ₽
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Фотография товара Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от19035
290 ₽Оптовая цена

Стакан для коктейлей «Череп», 420мл, стекло, прозрачный

10
В наличии
Распродажа
Фотография товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 4205
1 490 ₽

Кастрюля для запекания, «Эмбер Каст Мэтт», чугун, 0,8 л, 14 см, черный

14
В наличии 20 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Бокал для бренди «Эталон», 0.41л, произведённого компанией ChiedoCover
от23026
310 ₽Оптовая цена

Бокал для бренди «Эталон», 0.41л

11
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Пати», квадратная, произведённого компанией ChiedoCover
от64010
710 ₽Оптовая цена

Тарелка «Пати», квадратная

14
В наличии 36 шт.