Характеристики товара
Описание
В упаковке 12 шт.
Вилка столовая «Нова бэйсик» — столовый прибор с оригинальным дизайном, который призван подчеркнуть эффектный подход к сервировке стола. Вилка из нержавеющей стали впечатляет качеством. Стильный оттенок металла, легкий серебристый цвет добавляют шарма изделию.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина196 мм
- Глубина26 мм
- Вес0.050 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке12 шт