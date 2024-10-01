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Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм - фото 1

Вилка столовая «Нова бэйсик», 196мм

Артикул: CH-060-705
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 12 шт.

Вилка столовая «Нова бэйсик» — столовый прибор с оригинальным дизайном, который призван подчеркнуть эффектный подход к сервировке стола. Вилка из нержавеющей стали впечатляет качеством. Стильный оттенок металла, легкий серебристый цвет добавляют шарма изделию.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина196 мм
  • Глубина26 мм
  • Вес0.050 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке12 шт

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