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Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук - фото 1

Креманка «Пятиугольник» полистирол пищевой 100 штук

Артикул: CH-062-019
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Диаметр76 мм
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке5 шт

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