Характеристики товара
Основные характеристики
- Высота750 мм
- Ширина900 мм
- Длина900 мм
- Материал каркасаметалл
- Материал столешницыпластик
- Страна изготовленияРоссия
Стол Лидер 3, черный
Стол Лидер 4
Стол Лидер 9
Стол Симбиоз №21
Стол Лидер 3, белый
Стол Лидер 9, D80см, белый
Стол Мэдисон, черная столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, золотой каркас
Стол Мэдисон x2, белая столешница, черный каркас
Стол Eames DSW, круглый, D 100см
Стол Лофт-4
Стол Hegra белый
Стол VERONA
Стол Лидер 2, 2400x900
Ковер AGATA LUXURY GOLD 133 x 190
Ковер AGATA LUXURY GOLD 160 x 230
Ковер AGATA LUXURY GOLD 200 x 290
Ковер AGATA LUXURY GOLD 240 x 340
Ковер AGATA LUXURY GOLD 300 x 400
Cтол барный НАНТ, белый, D900
Полукресло Fendi, экокожа cayenne Grey
Стол АРКОС 16-1
Стол АРКОС 16
Стол АРКОС 17-1
Стол АРКОС 18
Стол АРКОС 18-1
Стол АРКОС 19
Стол Alta 120, серо-белый мрамор/ белый глазурованное стекло