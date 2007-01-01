Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Мы используем файлы cookie. Продолжая работу с сайтом вы соглашаетесь с политикой конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Калисто 90*90 см светлая и темная керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Калисто 90*90 см светлая и темная керамика
9 оценок
34 990
Товар в корзине. Перейти
Журнальный столик Калисто 90*90 см светлая и темная керамика - фото 1Журнальный столик Калисто 90*90 см светлая и темная керамика - фото 2Журнальный столик Калисто 90*90 см светлая и темная керамика - фото 3
NEW

Журнальный столик Калисто 90*90 см светлая и темная керамика

Артикул: CH-080-840
9 оценок
Основные характеристики
  • Ширина900 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Вес30.8 кг
Все характеристики
Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.Фото сотрудника ChiedoCover.
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол Санлис ЛДСП
Фотография товара Стол Санлис ЛДСП от компании ChiedoCover.
Следующий Стол Cursor
Фотография товара Стол Cursor от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Калисто — это современный журнальный столик, в котором изысканная геометрия сочетается с контрастной палитрой. Круглая мраморная столешница с изысканным рисунком под керамику подчёркнута тёплым металлическим обрамлением в цвете шампань, создавая ощущение лёгкости и благородства. Особое внимание привлекает нижняя полка — выполненная в тёмной керамике, она эффектно контрастирует со светлой столешницей. Это не только функциональный элемент для хранения, но и дизайнерская фишка, придающая модели глубину и индивидуальность. Металлический каркас отличаются оригинальной геометрией: ножки выполнены в виде П-образных опор с мягкими изгибами и соединяются с основанием в единую цельную конструкцию. Такой дизайн создаёт ощущение устойчивости и визуального баланса, при этом стол остаётся лёгким на вид. Калисто станет гармоничным акцентом в гостиной или офисной зоне, подчёркивая вкус владельца и усиливая современный характер пространства. Сочетание светлого верха и тёмного низа делает столик универсальным для любых цветовых решений в интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина900 мм
  • Глубина450 мм
  • Высота900 мм
  • Вес30.8 кг
  • Допустимая нагрузка25
  • Цветбелый, шампань
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки930 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Вес упаковки34 кг
  • Объём упаковки0.17 м3
  • Габариты упаковки для логистики960
  • Изделия стопируютсяНет
Характеристики товараИнструкция по эксплуатации
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

Подробнее о доставке и оплате
Подобрать доставку

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

Похожие товары

Настоящее фото товара Стол Prism 2 long, произведённого компанией ChiedoCover
от39 690
Оптовая цена

Стол Prism 2 long

34
Фотография товара Стол журнальный d550 венге от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный d550 венге, произведённого компанией ChiedoCover
от15 390

Стол журнальный d550 венге

50
Фотография товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, золотой от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный ONLY тонированное стекло, золотой, произведённого компанией ChiedoCover
22 490
Оптовая цена

Стол журнальный ONLY тонированное стекло, золотой

42
Настоящее фото товара Стол журнальный Sheldon, дуб натуральный, лдсп, произведённого компанией ChiedoCover
8 390
Оптовая цена

Стол журнальный Sheldon, дуб натуральный, лдсп

32
Фотография товара Журнальный стол "Шэрон" Silver от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол "Шэрон" Silver, произведённого компанией ChiedoCover
от60 790
Оптовая цена

Журнальный стол "Шэрон" Silver

50
В наличии 5 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Нэйтан 61*61 белый мрамор сталь темный хром, произведённого компанией ChiedoCover
23 99037
37 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Нэйтан 61*61 белый мрамор сталь темный хром

26
Фотография товара Стол журнальный 0802DT от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный 0802DT, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена

Стол журнальный 0802DT

9
В наличии 24 шт.
Фотография товара Журнальный столик Eanna L, металл, зеленый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Eanna L, металл, зеленый, произведённого компанией ChiedoCover
6 990
Оптовая цена

Журнальный столик Eanna L, металл, зеленый

26
Фотография товара Стол журнальный Leo, орех, белый, 400*400*550 от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Leo, орех, белый, 400*400*550, произведённого компанией ChiedoCover
7 390

Стол журнальный Leo, орех, белый, 400*400*550

10
В наличии 33 шт.
Фотография товара Стол журнальный Кофейный П от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Кофейный П, произведённого компанией ChiedoCover
8 290

Стол журнальный Кофейный П

6

Другие товары из раздела журнальные столики

Фотография товара Набор столиков Манго Шоколад от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор столиков Манго Шоколад, произведённого компанией ChiedoCover
54 790
Оптовая цена

Набор столиков Манго Шоколад

43
Фотография товара Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт, произведённого компанией ChiedoCover
от12 590
Оптовая цена

Набор кофейных столиков Tango серый мрамор с чёрными ножками, 2шт

32
В наличии 9 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
26 99039
43 990 ₽Оптовая цена

Набор журнальных столиков Селена 60 и 45 см стекло черный мрамор сталь золото

26
Распродажа
Настоящее фото товара Журнальный столик Тоби 61*61 черный мрамор сталь золото, произведённого компанией ChiedoCover
28 99022
36 990 ₽Оптовая цена

Журнальный столик Тоби 61*61 черный мрамор сталь золото

26
Настоящее фото товара Стол журнальный треугольный FORWARD, произведённого компанией ChiedoCover
от8 790
Оптовая цена

Стол журнальный треугольный FORWARD

7
Фотография товара Журнальный стол Тренто от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный стол Тренто, произведённого компанией ChiedoCover
41 890
Оптовая цена

Журнальный стол Тренто

5
Распродажа
Фотография товара Стол журнальный Mall, серый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Mall, серый, произведённого компанией ChiedoCover
3 09047
5 790 ₽

Стол журнальный Mall, серый

14
В наличии 4 шт.
Фотография товара Толедо пуф плетеный, коричневый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Толедо пуф плетеный, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
16 190
Оптовая цена

Толедо пуф плетеный, коричневый

15
Фотография товара Журнальный столик Avantix, серая керамика от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Журнальный столик Avantix, серая керамика, произведённого компанией ChiedoCover
10 990

Журнальный столик Avantix, серая керамика

26
Фотография товара Стол журнальный Виват С от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стол журнальный Виват С, произведённого компанией ChiedoCover
9 490

Стол журнальный Виват С

13

Товар в корзине

Журнальный столик Калисто 90*90 см светлая и темная керамика
Журнальный столик Калисто 90*90 см светлая и темная керамика
34 990
В корзине

С этим товаром покупают

Акции для вас

Новость от 27.03.2025 Пожизненная гарантия <br> на стулья ХИТ 20/25!
Пожизненная гарантия
на стулья ХИТ 20/25!

Перейдите, чтобы узнать подробности

Новость от 02.04.2025 Четвертый стул в подарок!
Четвертый стул в подарок!

Перейдите, чтобы узнать подробности