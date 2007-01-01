Мы используем файлы cookie для повышения качества обслуживания. Нажимая на кнопку «Принять», вы принимаете условия пользовательского соглашения и политику конфиденциальности.

Настоящее фото товара Журнальный столик Калисто 55*55 см светлая и темная керамика, произведённого компанией ChiedoCover
Журнальный столик Калисто 55*55 см светлая и темная керамика
7 оценок
28 990
Журнальный столик Калисто 55*55 см светлая и темная керамика

Артикул: CH-080-841
Основные характеристики
  • Ширина550 мм
  • Глубина550 мм
  • Высота550 мм
  • Вес13.9 кг
Характеристики товара

Описание

Калисто — это современный журнальный столик, в котором изысканная геометрия сочетается с контрастной палитрой. Круглая мраморная столешница с изысканным рисунком под керамику подчёркнута тёплым металлическим обрамлением в цвете шампань, создавая ощущение лёгкости и благородства. Особое внимание привлекает нижняя полка — выполненная в тёмной керамике, она эффектно контрастирует со светлой столешницей. Это не только функциональный элемент для хранения, но и дизайнерская фишка, придающая модели глубину и индивидуальность. Металлический каркас отличаются оригинальной геометрией: ножки выполнены в виде П-образных опор с мягкими изгибами и соединяются с основанием в единую цельную конструкцию. Такой дизайн создаёт ощущение устойчивости и визуального баланса, при этом стол остаётся лёгким на вид. Калисто станет гармоничным акцентом в гостиной или офисной зоне, подчёркивая вкус владельца и усиливая современный характер пространства. Сочетание светлого верха и тёмного низа делает столик универсальным для любых цветовых решений в интерьере.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Основные характеристики

  • Допустимая нагрузка20
  • Цветбелый, шампань
  • Страна изготовленияКитай
  • ФормаКруглая

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке1 шт
  • Ширина упаковки580 мм
  • Высота упаковки190 мм
  • Вес упаковки15.50 кг
  • Объём упаковки0.07 м3
  • Габариты упаковки для логистики610
  • Изделия стопируютсяНет
Доставка
Доставка по России и СНГ

Самовывоз, доставка почтой или транспортными компаниями. В Москве можно заказать курьера.

Логисты подбирают самые выгодные варианты доставки, работаем только с проверенными ТК.

