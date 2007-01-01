Характеристики товара
Описание
Калисто — это современный журнальный столик, в котором изысканная геометрия сочетается с контрастной палитрой. Круглая мраморная столешница с изысканным рисунком под керамику подчёркнута тёплым металлическим обрамлением в цвете шампань, создавая ощущение лёгкости и благородства. Особое внимание привлекает нижняя полка — выполненная в тёмной керамике, она эффектно контрастирует со светлой столешницей. Это не только функциональный элемент для хранения, но и дизайнерская фишка, придающая модели глубину и индивидуальность. Металлический каркас отличаются оригинальной геометрией: ножки выполнены в виде П-образных опор с мягкими изгибами и соединяются с основанием в единую цельную конструкцию. Такой дизайн создаёт ощущение устойчивости и визуального баланса, при этом стол остаётся лёгким на вид. Калисто станет гармоничным акцентом в гостиной или офисной зоне, подчёркивая вкус владельца и усиливая современный характер пространства. Сочетание светлого верха и тёмного низа делает столик универсальным для любых цветовых решений в интерьере.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина550 мм
- Глубина550 мм
- Высота550 мм
- Вес13.9 кг
- Допустимая нагрузка20
- Цветбелый, шампань
- Страна изготовленияКитай
- ФормаКруглая
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки580 мм
- Высота упаковки190 мм
- Вес упаковки15.50 кг
- Объём упаковки0.07 м3
- Габариты упаковки для логистики610
- Изделия стопируютсяНет