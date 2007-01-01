Характеристики товара
Описание
Журнальный столик Avantix — это стильный акцент для современного интерьера. Его круглая форма придаёт интерьеру индивидуальность и лёгкость. Изящные три металлические ножки в чёрном цвете обеспечивают устойчивость и визуально «поднимают» столик, создавая ощущение воздушности конструкции.
Прочные материалы
Столешница выполнена из керамики в благородном сером оттенке с имитацией мраморной текстуры. Это не только визуально привлекательное решение, но и практичное: керамика устойчива к царапинам, высокой температуре и легко очищается. Ножки из металла обеспечивают надёжность и долгий срок службы изделия.
Универсальность использования
Габариты позволяют разместить столик даже в небольших помещениях — от гостиной до зоны отдыха. Благодаря лаконичному дизайну он гармонично впишется как в современные, так и в минималистичные интерьеры. Максимальная нагрузка — до 60 кг, что делает его не только эстетичным, но и функциональным.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота415 мм
- Диаметр800 мм
- Материал столешницыкерамика
- Материал подстольяметалл
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Ширина упаковки860 мм
- Высота упаковки860 мм
- Глубина упаковки500 мм
- Вес упаковки18.90 кг
- Объём упаковки0.37 м3
- Изделия стопируютсяНет