Характеристики товара
Описание
Размер: 2.5х2.5 м
Материал: плотная ткань 250 гр/м2 полиэстр с водоотталкивающей пропиткой. Без канта по периметру
Труба профильная алюминиевая 53*77 мм, 8 спиц D25*18 мм (сталь)
Педаль-рычаг в основании стойки для вращения на 360 градусов. Стальное крестообразное основание в комплекте.
Цвет: темно-бежевый
Плиты 50x50 не входят в комплект
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Материалткань, полиэстер
- Цветбежевый
Параметры упаковки
- Изделия стопируютсяНет