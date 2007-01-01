Товар в корзине. Перейти
Зонт для кафе Сайл, темно-бежевый 2,5x2,5 - фото 1Зонт для кафе Сайл, темно-бежевый 2,5x2,5 - фото 2

Зонт для кафе Сайл, темно-бежевый 2,5x2,5

Артикул: CH-056-348
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Зонт MISTRAL 300 круглый с воланом (база в комплекте) белый
Фотография товара Зонт MISTRAL 300 круглый с воланом (база в комплекте) белый от компании ChiedoCover.
Следующий Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) бежевый
Фотография товара Зонт MISTRAL 300 квадратный с воланом (база в комплекте) бежевый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Размер: 2.5х2.5 м

Материал: плотная ткань 250 гр/м2 полиэстр с водоотталкивающей пропиткой. Без канта по периметру

Труба профильная алюминиевая 53*77 мм, 8 спиц D25*18 мм (сталь)

Педаль-рычаг в основании стойки для вращения на 360 градусов. Стальное крестообразное основание в комплекте.

Цвет: темно-бежевый

Плиты 50x50 не входят в комплект

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Материалткань, полиэстер
  • Цветбежевый

Параметры упаковки

  • Изделия стопируютсяНет

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Другие товары из раздела садовые зонты

Товар в корзине

Зонт для кафе Сайл, темно-бежевый 2,5x2,5
Зонт для кафе Сайл, темно-бежевый 2,5x2,5
от 40 990
В корзине

С этим товаром покупают