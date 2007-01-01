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          Порошковая покраска

          Чтобы поверхность металла наших изделий приобрела цвет и защитные свойства, готовые каркасы обезжириваются и готовятся к нанесению порошковой краски. После прохождения покрасочной камеры коррозия конечным изделиям не страшна.

          Порошковое покрытие — это слой полимерных порошков, которые напыляют на поверхность изделия, а потом полимеризируют в специальной печи при определенной температуре.

          Основные этапы порошковой окраски

          • Подготовка поверхности к покраске: удаление загрязнений, обезжиривание и фосфатирование
          • Грунтовка
          • Нанесение порошковой краски в камере напыления
          • Оплавление и полимеризация в печи
          • Формирование пленки покрытия

          Преимущества порошковой покраски по сравнению с обычной

          • Прочность
          • Экономичность
          • Экологичность
          • Электроизоляция
          • Поставляются в готовом виде, не нужны контроль вязкости и колеровка
          • Ударопрочность антикоррозийного покрытия
          • Сниженная опасность возгорания
          • Широкая палитра цветов. Цвет можно выбрать по каталогу RAL.

          Производим покраску порошковой краской разнообразных изделий из алюминия, стали, железа и пр.

          • Порошковая покраска каркасов стульев и столов
          • Мелкие детали, саморезы, заклепки и т. д.
          • Покраска дверей, ворот, калиток, оградок
          • Покраска автомобильных дисков
          • Покраска деталей автомобилей, мотоциклов, велосипедов
          • Покраска металлоконструкции
          • Пескоструйная обработка