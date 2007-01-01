Порошковая покраска

Чтобы поверхность металла наших изделий приобрела цвет и защитные свойства, готовые каркасы обезжириваются и готовятся к нанесению порошковой краски. После прохождения покрасочной камеры коррозия конечным изделиям не страшна.

Порошковое покрытие — это слой полимерных порошков, которые напыляют на поверхность изделия, а потом полимеризируют в специальной печи при определенной температуре.

Основные этапы порошковой окраски

Подготовка поверхности к покраске: удаление загрязнений, обезжиривание и фосфатирование

Грунтовка

Нанесение порошковой краски в камере напыления

Оплавление и полимеризация в печи

Формирование пленки покрытия

Преимущества порошковой покраски по сравнению с обычной