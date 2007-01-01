Порошковая покраска
Чтобы поверхность металла наших изделий приобрела цвет и защитные свойства, готовые каркасы обезжириваются и готовятся к нанесению порошковой краски. После прохождения покрасочной камеры коррозия конечным изделиям не страшна.
Порошковое покрытие — это слой полимерных порошков, которые напыляют на поверхность изделия, а потом полимеризируют в специальной печи при определенной температуре.
Основные этапы порошковой окраски
- Подготовка поверхности к покраске: удаление загрязнений, обезжиривание и фосфатирование
- Грунтовка
- Нанесение порошковой краски в камере напыления
- Оплавление и полимеризация в печи
- Формирование пленки покрытия
Преимущества порошковой покраски по сравнению с обычной
- Прочность
- Экономичность
- Экологичность
- Электроизоляция
- Поставляются в готовом виде, не нужны контроль вязкости и колеровка
- Ударопрочность антикоррозийного покрытия
- Сниженная опасность возгорания
- Широкая палитра цветов. Цвет можно выбрать по каталогу RAL.