Полка для полотенец, BERKEL

Держатель туалетной бумаги с крышкой, BERKEL

Держатель стакана и мыльницы, BERKEL

Подстаканник, одинарный со стеклянным стаканом, BERKEL

Подстаканник, двойной со стеклянными стаканами, BERKEL

Держатель с мыльницей, стеклянной, BERKEL

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