Полка для полотенец, ODER
Держатель туалетной бумаги, ODER
Крючок, ODER
Крючок, двойной, ODER
Полка стеклянная, 50см, ODER
Держатель туалетной бумаги с крышкой, ODER
Держатель со стеклянными стаканом и мыльницей, ODER
Ерш настенный, стекло, ODER
Подстаканник одинарный со стеклянным стаканом, ODER
Подстаканник двойной со стеклянными стаканами, ODER
Держатель с мыльницей, стеклянной, ODER
Держатель полотенец, 60см, ODER
Держатель полотенец, ODERДоставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?
Держатель освежителя и щетки для унитаза, ODER
Держатель полотенец, двойной, 60см, ODER
Полка стеклянная, 50см, с бортиком, ODER
Держатель освежителя, ODER
Держатель туалетной бумаги и освежителя, ODER
Держатель полотенец "кольцо", ODER
Держатель полотенец "треугольник", ODER
Мыльница "решетка", ODER
Кронштейн настенный, 4 крючка, ODER
Кронштейн настенный, 5 крючков, ODER
Держатель бумажных полотенец, ODER
Держатель туалетной бумаги, без крышки, ODER
Держатель туалетной бумаги, вертикальный, ODER
Дозатор жидкого мыла, настенный, стеклянный, ODER