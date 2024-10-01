Икорница «Эмпайлэбл» стекло 30 мл, прозрачный
Икорница «Шефс» стекло 30 мл, прозрачный
Икорница «Эмпайлэбл» стекло 66 мл, прозрачный
Икорница «Кокон» стекло 45 мл, прозрачный
Икорница «Эмпайлэбл» стекло 205 мл, прозрачный
Икорница «Эмпайлэбл» стекло 142 мл, прозрачный
Икорница с емкостью для льда и крышка, сталь нержавеющая, стекло 180 мл, серебряный
Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный
Икорница стекло 55 мл, прозрачный
Икорница с крышкой, сталь нержавеющая, фарфор 45 мл, металлический, белый