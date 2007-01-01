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Икорница «Эмпайлэбл» стекло 30 мл, прозрачный - фото 1Икорница «Эмпайлэбл» стекло 30 мл, прозрачный - фото 2

Икорница «Эмпайлэбл» стекло 30 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-980
14 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 штук.

Икорница «Эмплайабл» милая и небольшая пиала для подачи икры и некоторых других продуктов на стол. Товар производится из прозрачного стекла, имеет стильную форму пиалы с небольшим кантом по краю. Кромка также прозрачная, но при этом она подчеркивает оригинальный стиль посуды.


Высота чаши 3 см, диаметр 6 см, объем равен всего 30 мл. Стильный материал подчеркивает универсальность товара, что делает его актуальным при подаче на стол в сочетании с самой разнообразной посудой.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота30 мм
  • Диаметр60 мм
  • Вес0,04 кг
  • Объем0,03 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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