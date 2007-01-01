Характеристики товара
Описание
В упаковке 36 штук.
Икорница «Эмплайабл» милая и небольшая пиала для подачи икры и некоторых других продуктов на стол. Товар производится из прозрачного стекла, имеет стильную форму пиалы с небольшим кантом по краю. Кромка также прозрачная, но при этом она подчеркивает оригинальный стиль посуды.
Высота чаши 3 см, диаметр 6 см, объем равен всего 30 мл. Стильный материал подчеркивает универсальность товара, что делает его актуальным при подаче на стол в сочетании с самой разнообразной посудой.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота30 мм
- Диаметр60 мм
- Вес0,04 кг
- Объем0,03 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт