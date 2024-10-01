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Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный - фото 1Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный - фото 2

Комплект для икры 3 предмета «Торчелло» стекло 100 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-993
6 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина140 мм
  • Ширина140 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0,798 кг
  • Объем0,1 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

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