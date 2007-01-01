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Икорница «Шефс» стекло 30 мл, прозрачный - фото 1

Икорница «Шефс» стекло 30 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-981
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 24 шутки.

Икорница «Шефс» небольшого размера идеальна для сервировки блюд на одного человека, это стеклянная пиала с диаметром 58 мм и объемом всего 30 мм. Выполнена из прозрачного стекла. Имеет форму полукруглой чаши с небольшой широкой окантовкой по краю.

При маленькой высоте пиала довольно вместительная, поэтому удобна в использовании.
Качественный материал удобен и долговечен. Прозрачные стенки позволяют выгодно преподнести блюда небольшими порциями.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота25 мм
  • Диаметр58 мм
  • Вес0,046 кг
  • Объем0,03 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке24 шт

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