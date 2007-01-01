Характеристики товара
Описание
В упаковке 24 шутки.
Икорница «Шефс» небольшого размера идеальна для сервировки блюд на одного человека, это стеклянная пиала с диаметром 58 мм и объемом всего 30 мм. Выполнена из прозрачного стекла. Имеет форму полукруглой чаши с небольшой широкой окантовкой по краю.
При маленькой высоте пиала довольно вместительная, поэтому удобна в использовании.
Качественный материал удобен и долговечен. Прозрачные стенки позволяют выгодно преподнести блюда небольшими порциями.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота25 мм
- Диаметр58 мм
- Вес0,046 кг
- Объем0,03 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке24 шт