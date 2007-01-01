Характеристики товара
Описание
В упаковке 36 штук.
Икорница «Эмпайлэбл» представляет собой небольшую тарелку для подачи деликатесов. Имеет классическую круглую форму, объем 205 мл, диаметр 10 см и высоту стенок 5 см. Это оптимальные параметры, благодаря чему посуду удобно держать в руках. Выполнена из термостойкого стекла – материала, который выдерживает постоянные механические нагрузки. Пиала для подачи икры и других блюд универсальна, практична и рассчитана на долгий срок службы.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота50 мм
- Диаметр100 мм
- Вес0,14 кг
- Объем0,205 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт