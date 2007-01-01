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Икорница «Эмпайлэбл» стекло 205 мл, прозрачный - фото 1

Икорница «Эмпайлэбл» стекло 205 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-985
7 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 штук.

Икорница «Эмпайлэбл» представляет собой небольшую тарелку для подачи деликатесов. Имеет классическую круглую форму, объем 205 мл, диаметр 10 см и высоту стенок 5 см. Это оптимальные параметры, благодаря чему посуду удобно держать в руках. Выполнена из термостойкого стекла – материала, который выдерживает постоянные механические нагрузки. Пиала для подачи икры и других блюд универсальна, практична и рассчитана на долгий срок службы.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота50 мм
  • Диаметр100 мм
  • Вес0,14 кг
  • Объем0,205 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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