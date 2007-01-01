Характеристики товара
Описание
В упаковке 36 штук.
Икорница «Эмпайлэбл» — небольшая тарелка для икры и некоторых других блюд. У нее классическая круглая форма, по виду она больше напоминают пиалу, только с менее высокими стенками. Высота такой тарелки всего 35 мм, а диаметр равен 70 мм. При этом объем икорницы — 66 мл.
Посуда прозрачная, так как производитель изготавливает товары из качественного стекла. По краю заметны небольшие ровные бортики около 1 см, которые подчеркивают форму, но при этом не бросаются в глаза.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Высота35 мм
- Диаметр70 мм
- Вес0,074 кг
- Объем0,066 л
- Материалстекло
- Цветпрозрачный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке36 шт