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Икорница «Эмпайлэбл» стекло 66 мл, прозрачный - фото 1Икорница «Эмпайлэбл» стекло 66 мл, прозрачный - фото 2

Икорница «Эмпайлэбл» стекло 66 мл, прозрачный

Артикул: CH-062-982
9 оценок
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Характеристики товара

Описание

В упаковке 36 штук.

Икорница «Эмпайлэбл» — небольшая тарелка для икры и некоторых других блюд. У нее классическая круглая форма, по виду она больше напоминают пиалу, только с менее высокими стенками. Высота такой тарелки всего 35 мм, а диаметр равен 70 мм. При этом объем икорницы — 66 мл.


Посуда прозрачная, так как производитель изготавливает товары из качественного стекла. По краю заметны небольшие ровные бортики около 1 см, которые подчеркивают форму, но при этом не бросаются в глаза.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота35 мм
  • Диаметр70 мм
  • Вес0,074 кг
  • Объем0,066 л
  • Материалстекло
  • Цветпрозрачный

Параметры упаковки

  • Количество изделий в упаковке36 шт

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