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Стол Lomond, регулируемый, с полками - фото 1Стол Lomond, регулируемый, с полками - фото 2Стол Lomond, регулируемый, с полками - фото 3Стол Lomond, регулируемый, с полками - фото 4Стол Lomond, регулируемый, с полками - фото 5

Стол Lomond, регулируемый, с полками

14 оценок
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Характеристики товара

Описание

Высота: 1590 мм

Ширина: 1410 мм

Глубина: 990 мм

Вес: 50 кг


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Варианты столешницы

Стол Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

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