Характеристики товара
Описание
Высота: 1590 мм
Ширина: 1410 мм
Глубина: 990 мм
Вес: 50 кг
Высота: 1590 мм
Ширина: 1410 мм
Глубина: 990 мм
Вес: 50 кг
Стол Лидер 1
Стол Лидер 2
Стол Лидер 6
Стол Лидер 10
Стол Лидер 10 с передней стенкой
Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый
Стол Лидер 1 с подставкой для ног
Стол Лидер 2, кромка ПВХ
Стол Лидер 1, столешница МДФ
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Кровать куб Магера
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