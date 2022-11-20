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Стол Depot

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Стол Louis

Характеристики товара

Описание

Высота: 760 мм

Ширина: 1200 мм

Глубина: 600 мм

Материал: МДФ

Вес: 21 кг


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