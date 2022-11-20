Товар в корзине. Перейти
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - фото 1Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - фото 2Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - фото 3Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - фото 4Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - фото 5Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - фото 6

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками

6 оценок
Есть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Стол обеденный Boone 190
Стол обеденный Boone 190
Следующий Стол Lomond, регулируемый, с полками
Стол обеденный Boone 190

Характеристики товара

Описание

Высота: 1590 мм

Ширина: 1410 мм

Глубина: 990 мм

Вес: 50 кг


Скачать инструкцию по эксплуатации

Варианты столешницы

Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВенгеМатериал - Сосна. Цвет - Венге
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Старинный орехМатериал - Сосна. Цвет - Старинный орех
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Красное деревоМатериал - Сосна. Цвет - Красное дерево
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - ВишняМатериал - Сосна. Цвет - Вишня
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Светлый орехМатериал - Сосна. Цвет - Светлый орех
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Под БукМатериал - Сосна. Цвет - Под Бук
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Лак прозрачныйМатериал - Сосна. Цвет - Лак прозрачный
Стол угловой Lomond, регулируемый, с полками - столешница в цвете Материал - Сосна. Цвет - Белая морилкаМатериал - Сосна. Цвет - Белая морилка

Похожие товары

Стол Лидер 1Настоящее фото товара Стол Лидер 1, произведённого компанией ChiedoCover
от2 69019
3 290 ₽
136Хит

Стол Лидер 1

Стол Лидер 2Настоящее фото товара Стол Лидер 2, произведённого компанией ChiedoCover
от3 89016
4 590 ₽
92Хит

Стол Лидер 2

Стол Лидер 6Настоящее фото товара Стол Лидер 6, произведённого компанией ChiedoCover
от2 790
7

Стол Лидер 6

Настоящее фото товара Стол Лидер 10, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
10

Стол Лидер 10

Настоящее фото товара Стол Лидер 10 с передней стенкой, произведённого компанией ChiedoCover
от3 790
5

Стол Лидер 10 с передней стенкой

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый, произведённого компанией ChiedoCover
от7 690
5

Стол Лидер 1, уличный из реек, светлый

Настоящее фото товара Стол Лидер 1 с подставкой для ног, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
7

Стол Лидер 1 с подставкой для ног

Настоящее фото товара Стол Лидер 2, кромка ПВХ, произведённого компанией ChiedoCover
от4 69012
5 290 ₽
8

Стол Лидер 2, кромка ПВХ

Настоящее фото товара Стол Лидер 1, столешница МДФ, произведённого компанией ChiedoCover
от5 290
13

Стол Лидер 1, столешница МДФ

Стол Лидер 23 прямоугольныйНастоящее фото товара Стол Лидер 23 прямоугольный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 290
80Хит

Стол Лидер 23 прямоугольный

С этим товаром покупают
Стол Лидер 5Настоящее фото товара Стол Лидер 5, произведённого компанией ChiedoCover
от4 490
18

Стол Лидер 5

Новогодний чехол на стул 02Настоящее фото товара Новогодний чехол на стул 02, произведённого компанией ChiedoCover
320
Оптовая цена
7

Новогодний чехол на стул 02

Кресло Чери БигНастоящее фото товара Кресло Чери Биг, произведённого компанией ChiedoCover
8 990
Оптовая цена
6

Кресло Чери Биг

Стол Лофт-9Настоящее фото товара Стол Лофт-9, произведённого компанией ChiedoCover
от2 99027
4 090 ₽
9

Стол Лофт-9

Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть эко облегченное, произведённого компанией ChiedoCover
от2 090
Оптовая цена
5

Одеяло Овечья шерсть эко облегченное

Настоящее фото товара Одеяло ватное люкс облегчённое, произведённого компанией ChiedoCover
от4 390
Оптовая цена
7

Одеяло ватное люкс облегчённое

Настоящее фото товара Одеяло Овечья шерсть люкс, произведённого компанией ChiedoCover
от4 890
Оптовая цена
5

Одеяло Овечья шерсть люкс

Настоящее фото товара Подвесной светильник Gosford №2, произведённого компанией ChiedoCover
5 690
Оптовая цена
10

Подвесной светильник Gosford №2

В наличии 16 шт.
Настоящее фото товара Банкетка Лотос 3/2, произведённого компанией ChiedoCover
от53 790
Оптовая цена
14

Банкетка Лотос 3/2

Другие товары из разделамебель для гостиниц
Настоящее фото товара Кровать Виктория, произведённого компанией ChiedoCover
от12 290
Оптовая цена
10

Кровать Виктория

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Морена, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Морена

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Рино, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
6

Кровать без подъёмного механизма Рино

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Николь Dark, произведённого компанией ChiedoCover
от6 790
Оптовая цена
11

Кровать без подъёмного механизма Николь Dark

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Карелия, произведённого компанией ChiedoCover
от7 590
Оптовая цена
12

Кровать без подъёмного механизма Карелия

Настоящее фото товара Кровать без подъёмного механизма Bauhaus, произведённого компанией ChiedoCover
от14 390
Оптовая цена
13

Кровать без подъёмного механизма Bauhaus

Настоящее фото товара Кровать куб Метис, произведённого компанией ChiedoCover
от35 390
8

Кровать куб Метис

Настоящее фото товара Кровать куб Ома, произведённого компанией ChiedoCover
от69 890
7

Кровать куб Ома

Настоящее фото товара Кровать куб Магера, произведённого компанией ChiedoCover
от43 990
15

Кровать куб Магера

Настоящее фото товара Кровать куб Арди, произведённого компанией ChiedoCover
от48 590
15

Кровать куб Арди