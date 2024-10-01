Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик
Подставка барная «Пробар», 3 отделения, абс-пластик
Подставка барная, 5 отделений, фанера
Подставка барная, фанера, коричневый
Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая
Подставка барная, бук, бежевый
Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый
Подставка барная, дуб, темно-коричневый
Подставка для бокалов кожзаменитель, белый
Диспенсер для капсул бук, деревянный
Органайзер барный, дуб, деревянный
Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный
Диспенсер для капсул металл, черный
Диспенсер для стаканов, пластик, черный
Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный