Товар в корзине. Перейти
Диспенсер для капсул металл, черный - фото 1Диспенсер для капсул металл, черный - фото 2

Диспенсер для капсул металл, черный

Артикул: CH-058-895
14 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Диспенсер для капсул бук, деревянный
Фотография товара Диспенсер для капсул бук, деревянный от компании ChiedoCover.
Следующий Пробка для вина «Пробар», резина, серый
Фотография товара Пробка для вина «Пробар», резина, серый от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Длина150 мм
  • Ширина170 мм
  • Высота360 мм
  • Вес1,95 кг
  • Материалметалл
  • Цветчерный

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло

10
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 3,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 3,7л

12
В наличии
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170

Противень для пиццы голубая сталь , черный

13
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от1 9507
2 090 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» с крышкой фарфор

5
В наличии 71 шт.
Настоящее фото товара Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л, произведённого компанией ChiedoCover
от11 670

Кастрюля с крышкой, эмалированный чугун, 1л

6
В наличии 1 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
от17020
210 ₽Оптовая цена

Салатник «Токио» из стекла 0,5 л, прозрачный

8
В наличии 123 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор, произведённого компанией ChiedoCover
от7804
810 ₽Оптовая цена

Чашка бульонная «Симплисити Вайт» 285мл, фарфор

10
В наличии 216 шт.
Настоящее фото товара Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 590

Вилка для мяса полипропилен, сталь нержавеющая, металлический,черный

5
В наличии
Настоящее фото товара Поднос «Проотель», круглый, пластиковый, произведённого компанией ChiedoCover
от390

Поднос «Проотель», круглый, пластиковый

13
В наличии 204 шт.

Другие товары из раздела подставки барные

Настоящее фото товара Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от620

Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик

13
В наличии 300 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, 5 отделений, фанера, произведённого компанией ChiedoCover
от2 700

Подставка барная, 5 отделений, фанера

12
В наличии 38 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, фанера, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 000

Подставка барная, фанера, коричневый

10
В наличии
Фотография товара Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая, произведённого компанией ChiedoCover
от4 430

Скрутка барная «Пробар Премиум Мотиво» ткань коричневая

5
В наличии 3 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, бук, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 410

Подставка барная, бук, бежевый

7
В наличии 6 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, дуб, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от3 120

Подставка барная, дуб, темно-коричневый

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Органайзер барный, дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350

Органайзер барный, дуб, деревянный

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 210

Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диспенсер для стаканов, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для стаканов, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Диспенсер для стаканов, пластик, черный

7
В наличии 42 шт.
Фотография товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 360

Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный

5
В наличии 186 шт.

Товар в корзине

Диспенсер для капсул металл, черный
Диспенсер для капсул металл, черный
от 1 610
В корзине

С этим товаром покупают

Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло, произведённого компанией ChiedoCover
от27013
310 ₽Оптовая цена

Тарелка «Эволюшнс Уайт», мелкая, стекло

10
В наличии 800 шт.
Настоящее фото товара Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 3,7л, произведённого компанией ChiedoCover
от290

Миска с крышкой, полипропилен, зеленый, 3,7л

12
В наличии
Настоящее фото товара Кадка для риса бамбук, произведённого компанией ChiedoCover
от10 940

Кадка для риса бамбук

14
В наличии 80 шт.
Настоящее фото товара Противень для пиццы голубая сталь , черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 170

Противень для пиццы голубая сталь , черный

13
В наличии 1 шт.