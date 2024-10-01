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Диспенсер для капсул бук, деревянный - фото 1Диспенсер для капсул бук, деревянный - фото 2

Диспенсер для капсул бук, деревянный

Артикул: CH-058-885
15 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Длина300 мм
  • Ширина105 мм
  • Высота295 мм
  • Материалбук
  • Цветкоричневый

Отзывы

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