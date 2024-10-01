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Подставка барная «Пробар», 3 отделения, абс-пластик - фото 1

Подставка барная «Пробар», 3 отделения, абс-пластик

Артикул: CH-058-059
8 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина190 мм
  • Глубина140 мм
  • Высота130 мм
  • Вес0.55 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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