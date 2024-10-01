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Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик - фото 1

Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик

Артикул: CH-058-055
13 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина240 мм
  • Глубина145 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0.535 кг
  • Материалпластик
  • Цветчерный

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