Товар в корзине. Перейти
Подставка барная, 5 отделений, фанера - фото 1

Подставка барная, 5 отделений, фанера

Артикул: CH-058-058
12 оценок
Фотография сотрудников компании ChiedoCoverЕсть вопрос? Задавайте!

Менеджеры ChiedoCover дадут подробную консультацию и помогут с выбором

Напишем или перезвоним в рабочее время.Срочный вопрос? Позвоните +7 922 906 67 77
Предыдущий товар в категории Подставка барная «Пробар», 3 отделения, абс-пластик
Фотография товара Подставка барная «Пробар», 3 отделения, абс-пластик от компании ChiedoCover.
Следующий Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик
Фотография товара Подставка барная «Пробар» 5 отделений, абс-пластик от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

Скачать инструкцию по эксплуатации

Основные характеристики

  • Ширина300 мм
  • Глубина140 мм
  • Высота100 мм
  • Вес0.535 кг
  • Материалфанера
  • Цветкоричневый

Отзывы

Отзывов пока нет, ваш может стать первым

С этим товаром покупают

Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

11
В наличии 174 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 630

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

8
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый

7
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии
Фотография товара Стакан «Сакура Алкеми», смесительный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан «Сакура Алкеми», смесительный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 670

Стакан «Сакура Алкеми», смесительный

7
В наличии 1 шт.
Настоящее фото товара Крышка, сталь нержавеющая, D280, произведённого компанией ChiedoCover
от980

Крышка, сталь нержавеющая, D280

12
В наличии 40 шт.
Распродажа
Фотография товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая, произведённого компанией ChiedoCover
от15029
210 ₽Оптовая цена

Вилка столовая «Ауде», сталь нержавеющая

15
В наличии 1195 шт.
Фотография товара Нож для колки льда «Посейдон Айс Пик» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Нож для колки льда «Посейдон Айс Пик» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от6 140

Нож для колки льда «Посейдон Айс Пик» сталь нержавеющая, пластик, серебристый, черный

11
В наличии 2 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Тарелка «Млечный путь оранжевый», произведённого компанией ChiedoCover
от37010
410 ₽Оптовая цена

Тарелка «Млечный путь оранжевый»

6
В наличии
Настоящее фото товара Щипцы для льда «Пробар», нержавеющая сталь, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от220

Щипцы для льда «Пробар», нержавеющая сталь, серебристый

7
В наличии 403 шт.

Другие товары из раздела подставки барные

Настоящее фото товара Подставка барная, фанера, коричневый, произведённого компанией ChiedoCover
от3 000

Подставка барная, фанера, коричневый

10
В наличии
Настоящее фото товара Подставка барная, бук, бежевый, произведённого компанией ChiedoCover
от6 410

Подставка барная, бук, бежевый

7
В наличии 6 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый, произведённого компанией ChiedoCover
от2 44027
3 323 ₽

Контейнер для пробок настенный сталь нержавеющий, серебристый

12
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная, дуб, темно-коричневый , произведённого компанией ChiedoCover
от3 120

Подставка барная, дуб, темно-коричневый

14
В наличии 5 шт.
Настоящее фото товара Подставка для бокалов кожзаменитель, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от50

Подставка для бокалов кожзаменитель, белый

7
В наличии 80 шт.
Фотография товара Диспенсер для капсул бук, деревянный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для капсул бук, деревянный , произведённого компанией ChiedoCover
от4 160

Диспенсер для капсул бук, деревянный

15
В наличии 2 шт.
Настоящее фото товара Органайзер барный, дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от4 350

Органайзер барный, дуб, деревянный

9
В наличии 4 шт.
Настоящее фото товара Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный, произведённого компанией ChiedoCover
от3 210

Подставка барная с ручкой, дуб, деревянный

7
В наличии 1 шт.
Фотография товара Диспенсер для стаканов, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для стаканов, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от1 790

Диспенсер для стаканов, пластик, черный

7
В наличии 42 шт.
Фотография товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный, произведённого компанией ChiedoCover
от5 360

Диспенсер для стаканов 8 секций, пластик, черный

5
В наличии 186 шт.

Товар в корзине

Подставка барная, 5 отделений, фанера
Подставка барная, 5 отделений, фанера
от 2 700
В корзине

С этим товаром покупают

Фотография товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический , произведённого компанией ChiedoCover
от2 080

Емкость для льда с крышкой «Проотель» сталь нерж. 1,1л., металлический

11
В наличии 174 шт.
Настоящее фото товара Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм, произведённого компанией ChiedoCover
от2 630

Нож для обвалки мяса «Колор проф» сталь нержавеющая, полипропилен, длина 290мм

8
В наличии 10 шт.
Распродажа
Фотография товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый, произведённого компанией ChiedoCover
от4806
510 ₽Оптовая цена

Салатник «Млечный путь» квадратный фарфор 0,6 л, черный, белый

7
В наличии 83 шт.
Настоящее фото товара Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик, произведённого компанией ChiedoCover
от740

Нож для устриц сталь нержавеющая, пластик

6
В наличии