Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра «Трезубец» сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая
Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический
Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлическое
Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлическая
Подставка для ведра для шампанского металл, черный