Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Высота645 мм
- Диаметр255/165 мм
- Вес3,68 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
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