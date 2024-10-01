Характеристики товара
Описание
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина210 мм
- Высота615 мм
- Диаметр255/155 мм
- Вес2,43 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Отзывов пока нет, ваш может стать первым
Войдите или зарегистрируйтесь чтобы оставить отзыв
Декантер «Сублим», 2л
Блюдо овал для запекания «Крафт Браун» фарфор
Хайбол «Рош», 450мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм
Вилка для рыбы «Концепт» сталь нержавеющая
Салатник «Ресторан» стекло 175 мл, белый
Бокал для бренди «Вэст Луп», 0,32л
Салатник «Кунстверк» фарфор 410 мл, белый
Бокал для горячих напитков «Проотель», синий 0,25л
Ящик для подачи прямоугольный с бортом дуб, черный
Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра «Трезубец» сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра, нержавеющая сталь, металлическая
Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлический
Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический
Декантер «Сублим», 2л
Блюдо овал для запекания «Крафт Браун» фарфор
Хайбол «Рош», 450мл, стекло, прозрачный
Тарелка «Кунстверк», диаметр 230мм