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Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлическая - фото 1Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлическая - фото 2

Подставка напольная для ведра сталь нержавеющая, металлическая

Артикул: CH-063-240
11 оценок
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Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина210 мм
  • Высота615 мм
  • Диаметр255/155 мм
  • Вес2,43 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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