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Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический - фото 1

Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлический

Артикул: CH-063-227
5 оценок
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Фотография товара Подставка напольная для ведра нержавеющая сталь, металлическое от компании ChiedoCover.

Характеристики товара

Описание

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Высота620 мм
  • Диаметр205/295 мм
  • Вес3 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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