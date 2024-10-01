Характеристики товара
Описание
Это элегантное изделие для красивой подачи охлажденных напитков в ведре.
Выполнена из нержавеющей стали – прочного и надежного материала, устойчивого к перепадам температуры и внешним механическим воздействиям.
Подставка не требует особого ухода – легко моется водой и мыльным раствором. Высота подставки – 61 см, диаметр – 16/22 см.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина220 мм
- Высота610 мм
- Диаметр160/220 мм
- Вес1,24 кг
- Материалнержавеющая сталь
- Цветметаллический