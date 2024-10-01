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Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический - фото 1Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический - фото 2

Подставка напольная для ведра «Проотель» сталь нержавеющая, металлический

Артикул: CH-063-194
5 оценок
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Характеристики товара

Описание

Это элегантное изделие для красивой подачи охлажденных напитков в ведре.


Выполнена из нержавеющей стали – прочного и надежного материала, устойчивого к перепадам температуры и внешним механическим воздействиям.


Подставка не требует особого ухода – легко моется водой и мыльным раствором. Высота подставки – 61 см, диаметр – 16/22 см.

Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.

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Основные характеристики

  • Ширина220 мм
  • Высота610 мм
  • Диаметр160/220 мм
  • Вес1,24 кг
  • Материалнержавеющая сталь
  • Цветметаллический

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