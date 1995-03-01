Характеристики товара
Описание
Подвесной светильник в современном стиле. Оригинальный плафон из металла с матовым покрытием в черном цвете позволяет осуществить несколько вариантов сборки. Мощность лампы в 60 Вт позволит осветить 10 м². Свисающая люстра подходит для любой зоны: гостиной, коридора, зала, бара или уголка отдыха. Высоту подвеса можно отрегулировать при монтаже. Свисающий длинный светильник подходит для натяжных потолков.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина500 мм
- Глубина500 мм
- Высота1700 мм
- Вес1.6 кг
- Материалметалл
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветчерный
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки570 мм
- Высота упаковки120 мм
- Вес упаковки2.5 кг
- Объём упаковки1.95 м3
- Изделия стопируютсяНет