Характеристики товара
Описание
Лаконичный подвесной светильник в стиле лофт. Аккуратный плафон гармонично сочетает в себе цвета меди и темного дерева, источником света могут быть лампы накаливания или ЛЭД с цоколем Е27. Площадь освещения составляет 3 м², идеальный вариант для небольших комнат , барной или обеденной зоны. Приятная цветовая гамма светильника поможет дополнить любой современный интерьер.
Продукция может поставляться в разобранном виде, уточняйте у менеджера.
Основные характеристики
- Ширина150 мм
- Глубина150 мм
- Высота1200 мм
- Вес0.5 кг
- Материалметалл, ткань
- Количество ламп1
- Мощность60 Вт
- ЦокольЕ27
- Цветбронза
Параметры упаковки
- Количество изделий в упаковке1 шт
- Ширина упаковки155 мм
- Высота упаковки190 мм
- Вес упаковки0.65 кг
- Изделия стопируютсяНет