Стаканы для подачи

Стаканы для подачи

Стаканы для подачи

14 товаров
Ведра для картофеля фри

Ведра для картофеля фри

17 товаров
Ёмкости для закусок

Ёмкости для закусок

15 товаров
Корзинки для картофеля фри

Корзинки для картофеля фри

10 товаров
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный

10
В наличии 511 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
32022
410 ₽

Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный

12
В наличии 150 шт.
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см, произведённого компанией ChiedoCover
500

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см

11
В наличии 102 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм, произведённого компанией ChiedoCover
27013
310 ₽

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм

8
В наличии 1008 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см, произведённого компанией ChiedoCover
5609
610 ₽

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см

12
В наличии 36 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
19010
210 ₽

Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный

9
В наличии 288 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
62013
710 ₽

Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный

15
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм, произведённого компанией ChiedoCover
49017
590 ₽

Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм

12
В наличии
Распродажа
Фотография товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево, произведённого компанией ChiedoCover
10 0509
10 990 ₽

Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево

14
В наличии 1 шт.
Распродажа
Фотография товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм от компании ChiedoCover.Настоящее фото товара Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм, произведённого компанией ChiedoCover
4 9309
5 390 ₽

Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм

15
В наличии 45 шт.
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5002
510 ₽

Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

5
В наличии 48 шт.
Настоящее фото товара Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный, произведённого компанией ChiedoCover
730

Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный

15
В наличии
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Ланче», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5002
510 ₽

Стакан для подачи, «Мурано Ланче», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

9
В наличии 192 шт.
Доставкаот 2 дней по России и СНГНе можете сделать выбор?Помочь с подбором
Распродажа
Настоящее фото товара Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный, произведённого компанией ChiedoCover
5002
510 ₽

Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный

11
В наличии 24 шт.
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