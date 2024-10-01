Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 180 мл, 78 мм, прозрачный
Стакан для подачи, «Эскаль», стекло, 420 мл, 96 мм, прозрачный
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 290 мл, 9 см
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 75 мл, 60 мм
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, стекло, 0,58 л, 9 см
Банка для подачи, «Кватро Стаджони», круглая без крышки, стекло, 320 мл, 108 мм, прозрачный
Банка для подачи, круглая, с крышкой, стекло, 250 мл, 120 мм, прозрачный
Банка для подачи, сталь нержавеющая, 120 мл, 40 мм
Банка для подачи, «Вэк», с крышкой, 12 шт, стекло, дерево, 7 см, прозрачный, светлое дерево
Стакан для подачи, с крышкой, 12 шт, стекло, 80 мл, 55 мм
Стакан для подачи, «Мурано Граффио», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Емкость для подачи, глубокая, керамика, 0,95 л, 15 см, белый, кирпичный
Стакан для подачи, «Мурано Ланче», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный
Стакан для подачи, «Мурано Оттико», стекло, 200 мл, 70 мм, прозрачный